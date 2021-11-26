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Yunanistan’a kaçarken İpsala’da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne’nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmek isterken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Asayiş 26.11.2021, 13:36
Edirne’nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmek isterken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesi yakınlarında 1. Derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi H.A.’nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen H.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.