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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabbim ülkemizi her türlü af
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Yunanistan’a bağlı Kerpe Adası’nın 127 kilometre güneydoğusunda saat 08.32 sıralarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan’a bağlı Kerpe Adası’nın 127 kilometre güneydoğusunda saat 08.32 sıralarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Asayiş 19.10.2021, 09:29 19.10.2021, 09:42
Yunanistan’a bağlı Kerpe Adası’nın 127 kilometre güneydoğusunda saat 08.32 sıralarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.