Yunanistan ve Irak’ta eğitim alan PKK/KCK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Yunanistan ve Irak’ta eğitim alan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi terörist yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, Yunanistan’da ve Irak’ın kuzeyindeki örgüt kamplarında eğitim gören ve Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan teröristin kentte olduğunu belirledi. “Senar Hebun” kod adlı PKK’lı terörist Ünal G.’nin (31) 2021 yılında illegal olarak Yunanistan’a giderek oradaki kamplarda terör örgütü PKK/KCK adına kamplarda faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Bir süre Yunanistan’dan ayrılan teröristin Irak’ta PKK/KCK’ya katılarak eğitim aldığı belirlendi. Teröristin 29 Temmuz’da Şırnak Habur Kara Hudut Kapısı’ndan Türkiye giriş yaptığı belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonla terör şüphelisi İstanbul’da yakaladı. Avrupa’da ‘Senar’ Kuzey Irak’ta ‘Hebun’ kod adını kullandığı belirlenen terörist sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.