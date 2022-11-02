Yunanistan ve Bulgaristan’a kaçmaya çalışan 77 terör örgütü üyesi tutuklandı

Edirne’de jandarma ekipleri ekim ayında Bulgaristan ve Yunanistan’a yasadışı yolarla kaçmaya çalışırken yakalanan 121 kişiden terör örgütüyle bağlantılı 77’si tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde, geçtiğimiz Ekim ayında toplam 121 şüpheli Edirne’ye komşu olan Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerine kaçmak isterken yakalandı. Yapılan incelemeler neticesinde yakalanan şüphelilerin 77’sinin terör örgütleri üyesi olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerince yakalananların 90’ı FETÖ/PDY, 27’si PKK/KCK 4’ü DEAŞ terör örgütleri üyesi olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 77 terör örgütü çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Geriye kalan 42 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 kişinin ise jandarma tarafından emniyet ekiplerine teslim edildiği, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.