Yunanistan unsurlarının ittiği düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir’de Sahil Güvenlik ekipleri Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının geri ittiği 21 düzensiz göçmenle Menderes’te 13 olmak üzere toplamda 34 göçmeni kurtarıldı.

8 Aralık 2022 tarihinde saat 01.25’te, İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.

Aynı gün saat 04.15’te ise Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi geldi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan kişi hakkında ise işlem başlatıldı.