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Yunanistan unsurlarının geri ittiği göçmenler kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının geri ittiği 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Asayiş 03.08.2022, 12:07
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının geri ittiği 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.