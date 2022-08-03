Yunanistan unsurlarının geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının geri ittiği 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.