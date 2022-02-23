banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi
Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
İBB’nin 5 bin taksi teklifi 13’üncü kez reddedildi
İBB’nin 5 bin taksi teklifi 13’üncü kez reddedildi

Yunanistan unsurlarının ateş açtığı balıkçı, korku dolu anları anlattı

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından iki Türk teknesine açılan ateş sonucu ayağından yaralanan balıkçı, korku dolu anları anlattı.

Asayiş 23.02.2022, 21:18
Yunanistan unsurlarının ateş açtığı balıkçı, korku dolu anları anlattı

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından iki Türk teknesine açılan ateş sonucu ayağından yaralanan balıkçı, korku dolu anları anlattı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saat 19.15 civarında Sakız Adası ile Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurları tarafından ateş edildi. Açılan ateş sonucunda 1 balıkçının bacağından yaralandığı bilgisinin gelmesi üzerine 112 acil sağlık ekibi ile birlikte olay mahalline hemen 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Olay mahalline ulaşan Sahil Güvenlik botları tarafından herhangi bir Yunan unsuru tespit edilemezken, bacağından saçma ile hafif yaralanan Türk balıkçıya ilk müdahale 112 acil sağlık ekibi tarafından Sahil Güvenlik botunda yapıldı. Yaralı balıkçı daha sonra Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildi. Ardından olay yerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

"İçlerinden birisi bana ’Öleceksin’ işareti yaptı"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan balıkçı Yaşar Sözal, vurulduğunu söyleyip elindeki kanı göstermesine rağmen, Yunan unsurlarının ateş etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Sözal, "İşimiz gereği sabah 07.00 sıralarında balık avlamak için denize açıldık. Akşam saatlerine kadar işimizi yaptıktan sonra saat 19.00 sıralarında Yunan botu teknemize molotofkokteyli atarak teknemizi yakmak istedi. Daha sonra da tekneye ateş açtılar. Ben molotofkokteylini almak için güverteye çıktığımda içlerinden birisi bana ’Öleceksin’ işareti yaptı. O esnada ateş açmaya devam ettiler ve ben bacağımdan yaralandığımı fark ettim. Elimle kanı göstermeme rağmen ateş açmayı sürdürdüler ve ben o esnada ırgata sığındım. Sürünerek kamaraya girdim ve öyle kurtuldum. Kamaraya da yaklaşık 30 kere ateş açtılar ve teknedeki monitör ve camlarda izler görülüyor" dedi.

"Yunanistan Avrupa’nın şımarık çocuğu"

Yunanistan unsurlarının taciz eylemlerini sıkça yaptığını dile getiren Yaşar Sözal, "Bizi öldürmek için ateş açtılar belliydi. Neyse ki teknenin sacları kalındı. Diğer taraftan da pompalı tüfekle ateş açtılar ve beni yaralayan da pompalı tüfekten çıkan saçmalardan birisiymiş. Devletimizin bunun üstesinden gelmesini umuyorum. Elbette ki üstesinden gelecek inanıyoruz. Ege’deki balıkçıların en büyük sorunu Yunanistan unsurları. Yunanistan Avrupa’nın şımarık çocuğu" sözlerine yer verdi.

"Yarım saat boyunca neredeyse sürekli ize ateş açtılar"

Olay anında bir başka teknede avlanan balıkçı Bahattin Havuçoğlu da olay anında yaşadıklarını anlattı. Havuçoğlu, "Akşam saatlerinde avdan dönerken sivi bir botun yanaştığını, güvertesinde maskeli ve elleri silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradık. Bu saldırı sonucunda bir arkadaşımız bacağından yaralandı. Açılan ateş sonucu teknede bulunan cihazlarımız ve eşyalarımız da zarar gördü. Bir de tekneye benzin dolu şişeler atarak tekneyi yakmaya kalkıştılar. Yarım saat boyunca neredeyse sürekli ize ateş açtılar. Biz Sahil Güvenlik ekiplerine durumu bildirdiğimizi bağırdığımızda da bizi bıraktılar" açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15