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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salı içindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 21.07.2022, 23:22
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salı içindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 20 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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