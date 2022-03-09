Yunanistan unsurlarınca geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 77 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 20 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler aynı gün saat 09.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gitti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 26 düzensiz göçmen de görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, dün saat 13.15 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 8 Mart saat 21.37 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, dün saat 10.33 sıralarında yine Dikili ilçesi açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.