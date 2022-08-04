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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 33 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içindeki 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 04.08.2022, 01:44
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 33 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içindeki 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 3 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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