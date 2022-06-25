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"Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye’ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Muhammed Amar Ampara MİT tarafından yakalandı."
"Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye’ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Muhammed Amar Ampara MİT tarafından yakalandı."
Asayiş 25.06.2022, 15:14
"Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye’ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Muhammed Amar Ampara MİT tarafından yakalandı."