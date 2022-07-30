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Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler Sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı

Ege Denizi’nde Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 2 farklı mülteci botunda bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldı.

Asayiş 30.07.2022, 15:27
Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenler Sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı

Ege Denizi’nde Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 2 farklı mülteci botunda bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nin Çeşme batısında Yunanistan’a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.

Bunun üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin komutanlığa ait unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.

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