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Yunanistan tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 09.07.2021, 18:20
Yunanistan tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Temmuz saat 08.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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