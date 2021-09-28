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Yunanistan tarafından 3 göçmenin denize atıldığı iddia edildi

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 3 göçmenin daha denize atıldığı iddia edildi.

Asayiş 28.09.2021, 09:41
Yunanistan tarafından 3 göçmenin denize atıldığı iddia edildi

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 3 göçmenin daha denize atıldığı iddia edildi.

Alınan bilgilere göre, Aydın ili Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Sazlık bölgesinde tespit edilen 1 düzensiz göçmenin ifadeleri Yunanistan’ın geri itme olaylarında yeni bir taktik mi izlediği sorusunu akıllara getirdi.

"Can yeleksiz denize attılar"

Tespit edilen göçmen, “Yunan unsurları tarafından 3 kişilik bir grup olarak zorla denize atıldıkları, kendisinin yüzerek karaya çıktığını ancak denize atılan diğer 2 göçmenin kayıp olduğu” bilgisini verdi. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından müştereken arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların neticesinde 24 Eylül’de 2 göçmene ait cansız beden Sazlık Koyu sahilinde bulundu.

Yüzerek hayatta kalmayı başaran göçmen tarafından, Sisam Adasından Yunan Sahil güvenlik güçleri tarafından 3 kişilik grup halinde sahil güvenlik botuna bindirildikleri, darp edilip paraları ve değerli eşyaları alındıktan sonra can yeleksiz olarak denize atıldıkları iddia edildi.

Aydın ili Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Sazlık bölgesinde jandarma ekipleri tarafından tespit edilen Kamerun uyruklu 1 düzensiz göçmenin, kendisi de dahil 3 kişi olarak Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından denize atıldığı yönündeki iddiaları basında büyük yankı uyandırmıştı.

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