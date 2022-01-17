Yunanistan sınırında 2 MLKP şüphelisi gözaltına alındı

Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede bulunan 2 kişinin Yunanistan tarafında geçmeye çalıştıkları tespit edildi. Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitme hazırlığındaki MLKP şüphelileri V.U. ve Ö.U. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.