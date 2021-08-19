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Yunanistan ittiği mültecileri Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Asayiş 19.08.2021, 16:47
Yunanistan ittiği mültecileri Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Güneş adası açıklarında lastik bir botta mülteciler bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 20 kişiyi kurtardı. Cunda adasına getirilen 20 Afrikalı mülteciye yiyecek, içecek, ilaç gibi insanî yardımlarda bulunuldu.

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