Yunanistan'ın Lavrion Kampı'nda eğitim alan terörist dahil 14 şüpheli yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin talimatıyla Yunanistan'daki terör kampı Lavrion‘da silahlı eğitim alarak Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen bir örgüt üyesi ile aynı örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içinde faaliyet göstererek örgüt kamplarına eleman aktarımı yapan, kırsal alana katılım arayışı içinde bulunan, örgüt mensuplarına güvenli ev temin ederek örgütsel iletişimi sağladıkları belirlenen şahısların yanı sıra, 26 Eylül'de Eyüpsultan‘da bir marketin kundaklanması eylemini gerçekleştiren şüphelilerin yerleri tek tek tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün sabaha karşı harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'da 10 ilçede 20 farklı adrese ve il dışında 2 yere baskın düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonlarda 14 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. Bu şüphelilerin saklandıkları ve barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Aralarında Yunanistan'daki terör kampı Lavrion‘da silahlı eğitim alarak Türkiye'ye giriş yapan bir örgüt üyesinin de yer aldığı 14 PKK'lının polis sorgusundaki ifade işlemleri devam ediyor.