Yunanistan hayaliyle yola çıkan kadın Meriç Nehrinde adacıkta mahsur kaldı

Yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalıştığı sırada nehre düşen kadın, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçemeye çalışırken nehirde mahsur kalan kadın AFAD ve Jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre gece saatlerinde yasa dışı yollardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan Taybet Kara isimli kadın Meriç Nehri Kirişhane Mahallesi mevkiindeki adacıkta mahsur kaldı. Edirne’nin Kirişhane mevkiinde suda bir kişinin olduğunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Bot yardımıyla adaya geçen AFAD ve Jandarma ekipleri, nehirde adacıktaki mahsur kalan kadını bulunduğu yerden kaldırarak kıyıya çıkardı. Nehirden çıkarılan Taybet Kara (41) sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

T.K, isimli kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.