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Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 22 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 09.12.2020, 20:55
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Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 8 Aralık Salı günü saat 02.00'da bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 28 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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