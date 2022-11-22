Yunanistan 500 kişilik göçmen teknesi için kurtarma operasyonu başlattı

Yunanistan Denizcilik Bakanlığına bağlı Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Girit Adası açıklarında içinde yaklaşık 500 göçmenin bulunduğu tekneden yapılan acil durum çağrısı sonrası harekete geçerek kurtarma operasyonu başlattı.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığına bağlı Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Girit Adası’nın Palaiochora bölgesi açıklarında yaklaşık 500 göçmeni taşıyan bir tekneden gece yarısından sonra acil durum çağrısı yapıldığını duyurdu. Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, tekneyi fark eden diğer gemilerin de acil durum çağrısında bulunduğu belirtildi. Acil destek masası kurtan sahil güvenlik, başlatılan geniş çaplı kurtarma operasyonuna Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nin de dahil olduğunu açıkladı. Kötü hava koşulları nedeniyle teknede mahsur kaldıkları öğrenilen göçmenler için 3 tekne, 2 kargo gemisi, 1 tanker, 2 yabancı bayraklı balıkçı teknesi ve Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait bir donanma firkateyni de bölgeye gönderildi.

Fırtına şiddetini artıracak

Atina Ulusal Gözlemevi’nin Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan ve saatte 55 kilometre hıza ulaşan Batı rüzgarlarının şiddetini artıracağı ifade edildi. Meteoroloji Servisi ayrıca, kurtarma operasyonunun yerel saatle 17.00’den sonra devam etmesi halinde tehlikeli olabileceğini de aktardı.