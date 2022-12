Yunan zulmü kamerada... 66 mülteciyi böyle ölüme terk ettiler

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salları içerisindeki 66 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. O anlar Türk Balıkçıları tarafından an be an kaydedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’, ‘TCSG-907’ ve ‘KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salları içerisindeki toplam 66 kaçak göçmen kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Öte yandan Yunan zulmü Türk balıkçılar tarafından saniye saniye kaydedildi.