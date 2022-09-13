Yunan unsurlarının ateş açtığı ’Anatolian’ gemisinde saldırının izleri gözler önüne serildi

Bozcaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği tarafından uluslararası sularda taciz ateşine maruz kalan ’Anatolian’ isimli Ro-Ro gemisi İstanbul’a geldi. Gemiye düzenlenen saldırının izleri gözler önüne serildi. Öte yandan geminin 31 Mayıs 2010’da İsrail askerleri tarafından baskın yapılan Mavi Marmara olduğu ortaya çıktı.

Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda 10 Eylül’de, Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisi Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından açılan taciz ateşine maruz kaldı. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi ile Yunan unsurları bölgeyi terk etti.

’Anatolian’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’nda bulunan Karanlık Liman bölgesine demirledi. İncelemelerin ardından seyrine izin verilen gemi, geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde İstanbul, Zeytinburnu Sahili’ne yakın bir alanda demirledi.

Anatolian isimli gemi daha sonra 17.00 sıralarında, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü’ne doğru yola çıktı. Bu sırada, gemi sahipleri ve gemideki mürettebatın ailesi de limana geldi. Geminin Haydarpaşa Limanı’na bağlanması ile heyecanlı bekleyiş son bulmuş oldu.

Anatolian isimli gemide 6 Mısırlı, 4 Somalili, 5 Azerbaycanlı, 3 de Türk’ün olduğu öğrenildi. Gemi Haydarpaşa Limanı’na bağlandıktan sonra, pasaport ve gemi kontrollerinin ardından mürettebata iniş izni verildi. Türk olan gemi personelinin İstanbul’da kalacağı, diğer personelin bir kısmının ülkelerine döneceği, bir kısmının ise gemide kalacağı öğrenildi. Öte yandan, Anatolian isimli geminin önümüzdeki günlerde Tuzla Tersanesi’ne götürülerek orada bakıma gireceği öğrenildi.

Saldırının gemide bıraktığı izler gözler önüne serildi

Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin gemiye açtığı taciz ateşi nedeniyle bir kurşun geminin kaptan köşküne isabet etti. Kaptan köşkünün kapısındaki camdan içeri giren kurşun geminin tavanını da deldiği görüldü. Ayrıca kurşunun kaptan köşküne isabet ettiği sırada gemi personelinin de köşkte olduğu öğrenildi. Yunan Sahil Güvenliği tarafından birden fazla kez ateş edildiği fakat sadece bir kurşunun gemiye isabet ettiği öğrenildi. Ayrıca geminin içerisinde daha önceki yıllarda Somali’de olduğu öne sürülen bir başka kurşun izine daha rastlandı. O kurşunun da geminin yemekhane bölümündeki cama isabet ettiği gözlendi.

Ayrıca Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisinin, 31 Mayıs 2010’da İsrail askerleri tarafından baskın yapılan Mavi Marmara olduğu ortaya çıktı. Geminin geçtiğimiz yıllarda da Somali’de de saldırıya uğradığı iddia edildi. 2021 yılında Ro-Ro gemisine çevrilen gemi şimdiki sahipleri tarafından satın alındı. Gemi personeli satış sonrası gemiyi Somali’den alıp İstanbul’a getirmek için 3 Temmuz’da yola çıktı.