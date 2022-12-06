Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 17 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içerisindeki 17 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik botu KB-20 tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki toplam 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.