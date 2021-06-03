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Yunan unsurları tarafından geri itilen 32 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 03.06.2021, 16:13
Yunan unsurları tarafından geri itilen 32 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Haziran saat 02.01’de, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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