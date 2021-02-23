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Yunan savaş uçaklarından Ege'de büyük provokasyon

Yunanistan, Ege'de tansiyonu yükselten provakatif bir faaliyete imza attı. Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alanda bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri 2 deniz mili mesafede chaff fişeği bırakarak tacizde bulundu.

Asayiş 23.02.2021, 18:24
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TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı. Yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak gemi Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edildi. Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 adet F-16 uçağı Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atarak tacizde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti. Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan önleme sistemi Chaff sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

Yunanistan'dan provokatif eylemler

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik duruşunu korurken Yunanistan bölgede gerginliği tırmandıracak her türlü faaliyeti sürdürüyor. İstişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak'tan bu yana Yunanistan, İskiri Adası kuzeybatısındaki uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı'nı gerçekleştirdi.

Bunun yanı sıra 10-17 Şubat 2021 tarihlerindeki denizaltı faaliyetlerine ilişkin yayınladığı Denizaltı İlanlarında (SUBDANGER-Denizaltı Tehlike Sahası) gayri askeri statüdeki Bozbaba, Semadirek, Limni, Taşoz, Midilli, Sakız, İpsara, Ahikerya ve Sisam adalarının karasularını kapsayan sahaları ilan etti. Aynı şekilde Ege Denizi ve Akdeniz'de 17 Mart-27 Nisan 2021 tarihleri arasında atışlı eğitim yapılacağına yönelik Denizaltı İlanında gayri askeri statüdeki Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek Adalarının karasularını kapsayan sahaları ilan etti.

Güvenlik uzmanları da söz konusu faaliyetleri, Yunanistan'ın sorunların görüşmeler ve diyalog yoluyla çözülmesini arzulamayan, gerginlikten yana ve uzlaşmaz tavrının açık bir göstergesi olarak nitelendirdi.

 Bakan Akar: "(Yunan jetlerinin araştırma gemisine tacizi) Gerekli karşılık verildi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan jetlerinin araştırma gemisine tacizi üzerine kurallar çerçevesinde gerekli karşılığın verildiğini belirterek, "Kendi alanımızda, kendimizle alakalı teknik ve bilimsel çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz" dedi.

Bakan Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Yunan jetlerinin araştırma gemisi Çeşme'ye tacizine ilişkin, “Maalesef Yunanlı komşularımızın yaptığı taciz hareketlerinden birisi. Dün meydana geldi. Kurallarımız çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Bizim orada yaptığımız çalışma hidrografik, depremle ilgili çalışma, bilimsel, teknik bir çalışma. Kendi alanımızda, kendimizle alakalı teknik ve bilimsel çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi diyalogdan yanayız, iyi komşuluk ilişkilerinden, uluslararası hukuktan yanayız. Bu konuda tavrımız, kararımız belli, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Gara operasyonunun yanlış yapıldığı iddialarına yönelik de Bakan Akar, “PKK'nın gerçekten büyük bir gaddarlıkla, alçaklıkla masum 13 insanımızı, kardeşimizi şehit ettiğinin görülmesi lazım. PKK'nın hain yüzü görülmeden tartışmayı başka yerlere götürmek yanlış yerlere götürür. Silahlı Kuvvetlerimizin personeli verilen görevi başarıyla yerine getirdiler. Fakat burada asıl görülmesi gereken PKK'nın alçak yüzüdür. PKK'nın kaçacak yeri kalmadığını, büyük bir panik içinde olduğunu, sözde PKK başlarının bunu çok iyi anladığını, iki gece aynı yerde yatmadığını biliyoruz. Bu mücadele devam edecek. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri azimle, kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız” şeklinde konuştu.

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