Yunan polisi Türkiye sınırında yakalanmıştı, yargılanması sürüyor

Edirne’de, Yunanistan’a sınır askeri yasak bölgede yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılan Yunan polis ve kız arkadaşının yargılanması devam ediyor.

6 Aralık 2021 Pazartesi günü, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Doyran Köyü yakınlarında Türkiye-Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgesinde Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde görev yapan trafik polisi Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılan Manolis ve Aohna’nın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar katılmadı. Sanıkların avukatları ve Yunanistan Edirne Başkonsolosluğundan 2 görevli gözlemcinin katıldığı duruşmada mahkeme, sanıkların ifadesinin alınması için yurt dışına yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevap için beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.