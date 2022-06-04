Yunan polisi göçmenleri taşıyan aracı kovaladı: 2 ölü

Yunanistan’ın Selanik kentinde polis, göçmenleri taşıyan çalıntı arabayı kovalarken 2 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan’ın Selanik kentinde polis kontrol noktasında durmak istemeyen bir ticari araç polis takibine takıldı. Uzun kovalamacanın ardından Yunan polisi, tüm uyarılara rağmen durmayan araca ateş açtı. Şoförün etkisiz hale gelmesi ile aracı durduran polisler, araç içerisinde 9 Pakistanlı ve 3 Afgan vatandaşının olduğu ve 2 Pakistanlı mültecinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

50 kilometrelik kovalamacanın sonunda hayatını kaybeden şoförün 27 yaşında Pakistan vatandaşı olduğu ve insan kaçakçılığı, gasp ve soygun suçlarından Yunanistan’da sabıka kaydı olduğu ve aracın da çalıntı olduğu kaydedildi.