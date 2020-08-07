Yunan askerinin benzin bidonlarını zapt ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİNDE, SARIMSAKLI PLAJLARI AÇIKLARINDAN YUNANİSTAN’IN MİDİLLİ ADASI’NA GİTMEK İSTEYEN GÖÇMENLER YUNAN ASKERLERİNİN ZULMÜNE UĞRADI.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sarımsaklı Plajları açıklarından Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen göçmenler Yunan askerlerinin zulmüne uğradı. Bindikleri lastik botu patlatılan ve benzin bidonları zorla alıkonularak Türk karasularına itilen göçmenleri Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın Sarımsaklı Plajlarından Midilli Adası’na gitmek için Ege Denizi’ne açılan Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.
Aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin içinde bulunduğu botu patlatan Yunan askerleri, bununla da yetinmeyip lastik bottaki yedek benzin dolu bidona da el koyarak, göçmenleri Ege Denizi üzerinde kaderine terk etti.
Akıntıyla sürüklenmeye başlayan 46 göçmeni, Ege Denizi’nde rutin devriye nöbeti yapan Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri fark etti ve hemen harekete geçerek ölümden kurtardı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirilen 46 Afgan göçmene yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
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