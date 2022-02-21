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Yunan askeri ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen lastik bottaki 41 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Asayiş 21.02.2022, 21:14
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen lastik bottaki 41 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenleri Türk karasularına ittiği bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, 41 düzensiz göçmeni açık denizde kurtardı. Başka bir bölgede de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.