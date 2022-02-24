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Yunan askeri 64 kaçak göçmeni ölüme terk etti
Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’a yasadışı yollarla 3 ayrı botla geçmeye çalışan 64 göçmeni Türk karasularına iten Yunan askerleri mültecileri ölüme terk etti. Türk sahil güvenlik ekiplerini ise mültecileri kurtardı.
Asayiş 24.02.2022, 21:25
Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’a yasadışı yollarla 3 ayrı botla geçmeye çalışan 64 göçmeni Türk karasularına iten Yunan askerleri mültecileri ölüme terk etti. Türk sahil güvenlik ekiplerini ise mültecileri kurtardı.
Yunan Sahil Güvenlik ekibi tarafından 64 göçmen Yunan karasularına, Türk karasularına iterek ölüme terk edildi. Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Türk karasularına mültecileri ittiği bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri 64 kaçak göçmeni açık denizde kurtardı. 3 lastik bot içerisinde bulunan göçmenler işlemlerinin ardından göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.