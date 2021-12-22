Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde ilçenin Ofis Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre inşaat halindeki bir binada çalışan M.F.M. dengesini kaybederek yüksekten yere düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları olay yerine 112 Acil Sağlık Ekiplerini çağırdı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(MB-Şİ