Yüksekovalı alzaymır hastası kadını arama çalışması 6’ncı gününde

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 gün önce kaybolan alzaymır hastası Neciba Yücedağ her yerde aranıyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nde 6 gün önce öğle saatlerinde evinden çıkan alzaymır hastası Neciba Yücedağ (67) bir daha geri dönmedi.

AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalara, polis, jandarma, belediye, sivil toplum kuruluşları, AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor. Ekipler, AFAD Van İl Müdürlüğünden getirilen iki arama kurtarma köpeğiyle boş araziler, dere kenarları, sazlık ve kanalizasyon hattındaki rögarları aradı. Çalışmalara katılan ilçedeki dağcı ve sporcular da Yürekli köyünden başlayarak ilçe merkezine doğru arazide arama yaptı.

İlçenin her yerini aradıklarını ifade eden Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, "Biliyorsunuz Neciba annemizi 6 gündür kayıp. Bizde dernek olarak her yerde arıyoruz. Bizde sabahın ilk ışıklarıyla dağlara çıktık, mezarlıklara baktık, mahallere baktın yani arıyoruz İnşallah bulacağız. Çünkü çok üzücü bir durum. 6 gün hala bize ize rastlanmadı bu da bizi derinden üzüyor. Bulana kadar var gücümüzle çalışacağız. Allah yardımcısı olsun İnşallah" dedi.

Tuncay Tekirdağ, "Bugün 6 gün oldu. Bu saatten sonra elimizden ne geliyorsa aramak için daha fazlasını yapmalıyız. Çünkü artık endişe duyuyoruz. Biz de sabahın ilk ışıklarıyla aramaya çıktık. Her yerde arıyoruz, her şeye bakıyoruz. Çünkü her ihtimalin üzerine gidilerek çalışma sürdürüyoruz. Buradan herkese sesleniyoruz herkes evinin çevresine baksa en azında herkesin içi rahat olur. Tek isteğimiz artık onu bulmak. Allah ailesine sabırlar versin kısa zamanda bulunur. Allah Neciba annemize yardımcısı olsun sağ salim buluruz’’ ifadelerini kullandı.