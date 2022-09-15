Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda; 27 adet 3’er gram şeffaf poşet içerisinde içime hazır vaziyette yaklaşık 81 gram esrar uyuşturucu madde, dikili vaziyette 71 kök Hint keneviri ve 4340 gram kubar esrar madde ele geçirilmiştir” denildi.