banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

Yüksekova’da trafik kazası: 3 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 07.07.2022, 12:53
Yüksekova’da trafik kazası: 3 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Akalın Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 30 YH 366 plakalı Citroen marka kamyonetle 49 AAD 562 plakalı Fıat marka hafif ticari araç kafa kafa çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, 2 araçta da maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardında yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu