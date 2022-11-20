Yüksekova’da trafik kazası: 3 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Güngör Mahallesi’nde Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 YST 62 plakalı Toyota marka kamyonet, önünde seyreden 35 RFE 27 plakalı Citröen marka kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapalı kasa kamyonet, yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.