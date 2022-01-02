Yüksekova’da sisten dolayı sürücüler ilerlemekte zorlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken, hayat adeta durma noktasına geldi.

Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardında, Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı durma noktasına getirmesiyle dondurucu soğuklar vatandaşları eve hapsetti. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.