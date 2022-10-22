Yüksekova’da PKK/KCK’lı 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova’da devriye görevini yürüten Polis Özel Harekata ait zırhlı araca uzun namlulu silahlar ile saldıran terör örgütü PKK/KCK mensubu 3 teröristin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova’da 22 Ekim saat 00.20 sıralarında devriye görevi yürüten Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş eden 3 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Şahısların Yüksekova Yeni Mahalle’de bulunan bir müştemilata girdiklerinin belirlenmesi üzerine çevre güvenliği alınarak bölgeye takviye unsurlar gönderildi. Müştemilatta bulunan şahıslara yönelik Polis Özel Harekat unsurlarınca "teslim ol" çağrısı yapıldı. Şahısların çağrıya uymayarak kaçmaya çalışması üzerine harekete geçildi ve yapılan operasyonda “Sorej” kod adlı Hüseyin Ş., Vesim A. ve Reber S. isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 terörist, üzerlerinde bulunan kalaşnikof tipi uzun namlulu tüfek ve tabanca ile birlikte sağ olarak ele geçirildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi. Şahısların işlemlerine Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’nde devam ediliyor.