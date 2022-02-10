Yüksekova’da kar hayatı felç etti, 8 araç zincirleme kaza yaptı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah yoğun şekilde bastıran kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, buz tutan yolda 8 araç zincirleme kaza yaptı. Mahsur kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti.

Sabah saatlerinde ilçede etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt Mahallesi TOKİ evleri yolunda yokuş aşağı giden 8 araç, yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kayarak zincirleme kazaya neden oldu. Yoğun kar yağışından dolayı yokuşu çıkamayan araç sürücüleri de ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri mahsur kalan araçları iterek sürücülere yardım etti. Yoğun kar nedeniyle vatandaşlar işe yaya olarak gitti.

Yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kaza yaptıklarını söyleyen İdris Yıldız isimli sürücü, “Gördüğünüz gibi zincirleme kaza meydana geldi. Önümüzde araçlar vardı hiçbiri duramadı. Biz de kaydık şu an, 8 araç zincirleme kazada birbirine vurdu” dedi.

Orhan Polat adlı sürücü ise "Kardan dolayı yol kapalıydı. Yokuş aşağı inerken yolda gizli buzlama vardı kaydık. Tüm araçlar da kaya kaya, birbirine çarpa çarpa durdular. Şu an araçlarda maddi hasar meydana geldi. İnşallah kötü bir olay meydana gelmez’’ ifadelerini kullandı.

Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri yol açma ve temizleme çalışmalarına başladı.