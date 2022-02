Yüksekova’da iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre olay, İpekyolu üzerinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Husret Arslan’a ait tamir dükkanından bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede tüm iş yerini sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koştular. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, alevlerin kısa sürede sardığı iş yeri küle döndü.

Yangının çıkış anını anlatan işyeri sahibi Husret Arslan, ’’Ben dışarda çalışıyordum. Bir baktım ki iş yerim alev almış, Hemen koştuk ama alevler her yeri sarmıştı. Biz de ilk olarak kendi imkânlarımızla söndürmeye çalıştık ama maalesef olmadı. İtfaiye ekiplerini çağırdık. Onlar da gelene kadar dükkanda her yer alev almıştı. Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Ama iş yerim küle dönmüş. İçerisindeki her şey yandı. Çok mağdur durumdayım” dedi.