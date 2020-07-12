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Yüksekova’da husumetli iki aile arasında kavga: 2 ölü
HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 12.07.2020, 22:06
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Esendere beldesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Husret Akarsu (45) ile Kemal Büyüksu isimli vatandaşlar hayatını kaybetti. Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan cenazelerin otopsi için Hakkari’ye gönderileceği öğrenildi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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