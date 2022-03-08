Yüksekova’da eroin operasyonu kamerada

Hakkari Yüksekova İlçesinde bulunan bir ikamette yapılan aramalarda;-132.300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

08.03.2022 günü İlimiz Yüksekova İlçesinde bulunan bir ikamette yapılan aramalarda;- 132.300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.