Yüksekova’da araçlar buz tuttu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar buz tutarken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

İlçede dün başlayan yoğun kar yağı ve ardında devam eden fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar, buz tutan araçlarının kapılarını açmakta zorlanırken, uzun süre camların çözülmesini bekledi.

Mart ayına rağmen araçlarının buz tutması karşısında şaşkınlık yaşayan Hakan Çiftçi, “Dün yaşanan tipi ve fırtınadan dolayı araçlarımız buz tutmuş. Bizde işe gideceğiz ama aracımızın üzerini buz kaplamış. Mart olmasına rağmen sanki kışın ortalarındayız” dedi.

Buz tutan aracının çözülmediğini belirten Zeki Fırat da, “Dünden beri yoğun bir kar ve tipi var. Bende şimdi aracımı temizliyorum ama araç donmuş” ifadelerini kullandı.

Aracının kapıları buzdan dolayı açılmayan Şemsettin Kurt ise dünden beri fırtına olduğunu söyleyerek, “Sabah kalktığımızda araçlarımız kara gömülmüştü. Tipinin verdiği dondurucu hava nedeniyle aracımız donmuş ve çözülmesini bekliyoruz. Şimdi kapıları donmuş açılmıyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü ise kar ve çığ tehlikesi nedeniyle Hakkari-Şırnak karayolunun 0-30 kilometrelerindeki Ortaköy ve Köprülü arası ile Yüksekova-Dağlıca karayolunun trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Yüksekova Belediyesi, Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ve Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.