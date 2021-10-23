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Yüksekova’da 70 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 70 kilogram eroin ele geçirildi.

Asayiş 23.10.2021, 12:04
Yüksekova’da 70 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 70 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “22 Ekim 2021 günü Yüksekova ilçesi Güvenli köyü kırsal alanında yapılan arama faaliyetinde araziye gömülü vaziyette 70 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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