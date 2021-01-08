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Yüksekova’da 54 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın tabanına zulalanmış 54 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 08.01.2021, 23:13
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın tabanına zulalanmış 54 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Ocak 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Polis Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada batı illerine götürülmek üzere aracın taban kısmına zulalanmış vaziyette toplamda 54 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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