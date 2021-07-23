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Yüksekova’da 184 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 184 kilo eroin ele geçirildi.

Asayiş 23.07.2021, 18:42
Yüksekova’da 184 kilogram eroin ele geçirildi
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 184 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “23 Temmuz 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsalında icra edilen operasyonda 184 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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