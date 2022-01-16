Yüksekova’da 14 koyun telef oldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Beşbulak köyünde 14 koyun zehirlenerek telef oldu.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beşbulak köyünde geçtiğimiz günlerde 6 koyun, bugün ise 8 koyun bilinmeyen bir nedenle zehirlenerek telef oldu. Yaşanan olay üzerine koyun sahipleri veterinere haber verdi. Sürüdeki diğer koyunlara aşı yapıldı.

Aynı hafta içerisinde 14 koyunun telef olduğunu belirten köy muhtarı Starhan Dara, ’’Bugün komşumuzun koyunları telef oldu, sahibi de Van’da olduğu için biz yetiştik. İlk aşılarını yaptık, fakat etki etmedi. Bizde bugün tekrar veterineri çağırdık, ikinci aşıyı yaptılar. Geçen hafta 6, bugün de 8 koyun telef oldu. Şoktayız ve tedirginiz. Komşu ve doktorumuzun yardımıyla aşılarını yaptık. Çok tedirginiz bu ölümlerden. Yetkililerden yardım bekliyoruz’’ dedi.

Koyunlara aşı yaptığını belirten veteriner Ercan Tekin, ’’Birkaç gün önce yine burada yine aynı sıkıntı çıkmıştı. Sahibi sabah ot verdiğinde hemen hayvanlarda titreme ve bitkinlik başlamış. Bu yaşanan vakayla ilgili 6 koyun telef oldu. Bugün de yine aynı durum yaşandı. Ot verilmesiyle koyunlarda titreme, sanki elektrik çarpıyormuş gibi oluyor. Yine 8 koyun telef oldu. Çünkü bu hayvanlar tek tek düşüyor ve bazıları kesime sevk edildi. Şu an durum ciddi. İnşallah bu zehirlemenin ne olduğunu kısa sürede anlayacağız. Bizde aşıları yaptık, bakalım nasıl bir etki olacak’’ ifadelerini kullandı.