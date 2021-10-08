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Yüksekova kırsalında 200 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 200 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 08.10.2021, 20:37
Yüksekova kırsalında 200 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 200 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor Bu kapsamında; 8 Ekim 2021 günü Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda uyuşturucu madde imalatında kullanılan 200 litre asit anhidrit maddesini toprağa gömdükleri esnada 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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