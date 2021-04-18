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Yüksekova kırsalında 105 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan operasyonda 60 kilogram baz morfin ve 45 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Asayiş 18.04.2021, 22:45
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Yüksekova kırsalında 105 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan operasyonda 60 kilogram baz morfin ve 45 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

18.04.2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi kırsal alanında yapılan operasyonda; 60.000 gram baz morfin maddesi, 45.000 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili uyuşturucu maddeyi taşıyan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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