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Yüksekova-Dağlıca yoluna çığ düştü
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Dağlıca yoluna çığ düşerken, kar yığınları altında kalan sürücü ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Asayiş 20.01.2022, 17:18
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Dağlıca yoluna çığ düşerken, kar yığınları altında kalan sürücü ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Kamışlı köyü Yeşildere mezrası yakınlarında Yüksekova-Dağlıca yoluna çığ düştü, kar yığını altında aracıyla birlikte kalan ve kendi imkânlarıyla kurtulan sürücü, durumu Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekiplerine bildirdi.
Çığ bölgesine gelen ekipler, kısmen kar yığınları altında kalan hafif ticari aracı çıkarırken, yola açmak için de çalışma başlattı.