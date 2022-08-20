Yüksek hız kazayı beraberinde getirdi

Eskişehir’de yüksek hız sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin caddede savrulduktan sonra park halindeki araca çarparak durabildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 15 Ağustos gece saatlerinde İnönü İlçesi Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, genç yaşta olduğu öğrenilen bir sürücü, 26 E 0934 plakalı otomobili ile ilk önce ilçede bulunan bir petrolde drift yaptı. Daha sonra Mustafa Kemal Caddesi’ne çıkan sürücü, yüksek hızla geçtiği caddede otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Güvenlik kameralarına cadde üzerinde savrulurken yakalanan otomobil, ilk önce kaldırımda bulunan ağaca ve tabelaya ardından park halinde bulunan 26 ABZ 037 plakalı araca çarptı.

İki araçta da maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.